İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre, Anadolu Otoyolu ve D-100 ile D-655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce’de 2025 yılı 9 ayında yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 16 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. Yılın 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 9 kişi hayatını kaybederken, bin 759 kişi yaralandı.

Düzce’de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde de meydana gelen trafik kazalarında ise bin 930 kişi hayatını kaybederken, 309 bin 879 kişi yaralandığı bildirildi.