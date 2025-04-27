Düzcespor-Kütahyaspor maçının ardından gerginlik

TFF Nesine 3. Lig 1. Grup'ta üst lige çıkacak takımın belirlenmesi için kritik önem taşıyan Düzce Cam Düzcespor-Belediye Kütahyaspor maçı beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından iki takım da üst lige çıkma umutlarını play-off'a bırakırken, sahada oyuncular, tribünde seyirciler arasında gerginlik yaşandı.

Düzce Cam Düzcespor ile Belediye Kütahyaspor, Düzce'de karşı karşıya geldi. Lig atlama iddiasındaki iki takım için de kritik önemde bulunan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım oyuncuları arasında sahada kargaşa yaşandı. Polis ekipleri futbolcuları ayırırken, tribünlerde de kavgalar meydana geldi.

Olaylar, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Beraberliğin ardından Belediye Kütahyaspor ligi 58 puanla dördüncü, Düzce Cam Düzcespor 56 puanla beşinci sırada tamamlayarak, üst lige çıkacak takımın belirleneceği play-off'lara kaldı.