Düzenli olarak zeytinyağı tüketmek demans riskini azaltıyor mu? İşin uzmanları ve bilim bakın ne diyor!

Zeytinyağı, sağlıklı beslenme ve Akdeniz diyeti denildiğinde akla gelen ilk gıdalardan biridir. Peki, düzenli olarak zeytinyağı tüketmek demans riskini azaltıyor mu? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu konuda ne diyor? İşte uzman görüşleri...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düzenli olarak zeytinyağı tüketmenin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, günde en az yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketen kişilerin, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla demanstan ölme riskinin %28 daha düşük olduğu bulunduğunun altı çizildi. Bu araştırma, zeytinyağının antioksidan özelliklerinin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösterdi.

Zeytinyağında bulunan bazı bileşiklerin, kan-beyin bariyerini geçerek beyin üzerinde doğrudan etkili olabileceği düşünüldü.

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Demir, zeytinyağının beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Zeytinyağı, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde beyin sağlığını destekler. Düzenli olarak zeytinyağı tüketmek, demans riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilir."

Nörolog Dr. Mehmet Yılmaz ise, zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa olan faydalarının da beyin sağlığı üzerinde dolaylı olarak etkili olabileceğini belirtti.

Dr. Yılmaz, "Zeytinyağı, kalp sağlığını koruyarak beyin sağlığını da destekler. Bu nedenle, zeytinyağı tüketimi demans riskini azaltmada etkili olabilir" diye ekledi.

Düzenli olarak zeytinyağı tüketmenin demans riskini azaltabileceği bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklendi.

Zeytinyağının antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri, beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynayabileceğinin altı çizildi. Ancak, her durumda dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak ve bir sağlık profesyoneline danışmanın önemli olduğu bildirildi.