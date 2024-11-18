Düzenli süt tüketimi kadınlarda kalp sağlığını tehdit ediyor

Kadınların düzenli süt tüketiminin kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği ancak fermente süt ürünlerinin güvenli olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Yapılan yeni bir araştırma, fermente ve fermente olmayan süt tüketiminin kalp hastalıkları üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmaya göre, fermente süt ürünlerinin kalp hastalıklarıyla bağlantılı bir risk oluşturmadığı, ancak düzenli süt tüketiminin kadınlarda kalp hastalıkları riskini artırdığı belirtildi.

KADINLAR İÇİN KALP HASTALIKLARI RİSKİ ARTIYOR

Çalışma, İsveç’te yaklaşık 100.000 kişi üzerinde yapılan iki uzun süreli kohort çalışmasından elde edilen verilerle gerçekleştirildi. Araştırmanın başkanı Uppsala Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Karl Michaëlsson, kadınların günde 300 mL veya daha fazla düzenli süt tüketmesinin iskemik kalp hastalığı ve kalp krizi riskini artırdığını buldu. Ancak aynı ilişki erkeklerde gözlemlenmedi. Fermente süt ürünleri, yoğurt ve ekşi süt gibi, kalp hastalıklarıyla ilgili herhangi bir risk faktörü göstermedi.

SÜT TÜKETİMİNİN KARDİYOMETABOLİK ETKİLERİ

Araştırmacılar, katılımcıların süt tüketimi, yaşam tarzı, vücut kitle indeksi (VKİ) gibi verilerini inceledi ve kalp hastalıklarıyla bağlantılı 276 protein biyomarkörünü analiz etti. Fermente süt tüketiminin kalp hastalıkları üzerindeki etkisi, hem erkekler hem de kadınlar için olumsuz sonuçlar göstermedi. Bunun aksine, düzenli süt tüketiminin kadınlarda artan kalp hastalıkları riskini işaret ettiği bulundu. Bu bulgular, kalp sağlığı açısından önemli bilgiler sunuyor.

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Yapılan incelemede, fermente süt ürünlerinin, probiyotik bakteri içeriği nedeniyle gut mikrobiyomu üzerinde olumlu etkiler yaratarak kalp sağlığını koruduğu ifade edildi. Yoğurt ve benzeri ürünlerin kalp sağlığı üzerindeki potansiyel faydaları, bu ürünlerin içerdiği probiyotiklerin bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve inflamasyonu azaltmasıyla bağlantılıdır. Uzmanlar, fermente süt tüketiminin kalp hastalıkları riskini azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, bu bulguların, özellikle kadınlar için süt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirme ihtiyacı doğurduğunu belirtiyor. Ayrıca, fermente süt ürünlerinin her iki cinsiyet için de güvenli bir seçenek olabileceği vurgulandı. Bununla birlikte, daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade ediliyor. Kalp hastalıkları ve süt tüketimi arasındaki ilişkiyi anlamak, gelecekte beslenme önerilerinin şekillendirilmesinde önemli rol oynayabilir.