Düzenli uyku eksikliği çocuklarda okul başarısını yıkıyor! Uzmanlar acil uyardı

Yetersiz uyku ise dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve düşük akademik performansa yol açarak çocukların geleceğini riske attı.

McGill Üniversitesi'nden Klinik Psikolog Reut Gruber öncülüğündeki bir çalışma, 6-12 yaş arası 791 çocuğun uyku alışkanlıklarını inceledi.

Araştırma sonuçları, düzenli uyku saatlerine sahip çocukların matematik ve dil derslerinde belirgin üstünlük gösterdiğini kanıtladı.

Gruber, "Uyku verimliliği, yatakta geçirilen sürenin yüzde 85'inden fazlasını kaliteli dinlenmeyle doldurmayı gerektirir. Bu oran düştüğünde, çocukların problem çözme yetenekleri ve hafıza tutuşu zayıflıyor" dedi.

Çalışma, The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) ile ölçülen uyku kalitesinin, okul notlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Benzer bulgular, npj Science of Learning dergisinde yayımlanan bir başka araştırmada da doğrulandı.

Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar, 100 kolej öğrencisine Fitbit cihazları dağıtarak uyku sürelerini izledi.

Gece başına 6 saatten az uyuyanlarda akademik performans düşüşü gözlenirken, düzenli 7-9 saatlik uyku, sınav notlarını ortalama 0.7 GPA puanı yükseltti.

Araştırmanın başyazarı Dr. Louis F. De Los Angeles, "Uyku tutarlılığı, beyindeki prefrontal korteksin işlevini koruyor ve öğrenme süreçlerini hızlandırıyor. Ergenlik öncesi çocuklarda bu etki daha belirgin" diye konuştu.

Uluslararası bir meta-analiz ise konuyu daha da netleştirdi. Sleep Medicine Reviews'ta yer alan inceleme, 17 farklı çalışmayı tarayarak yetersiz uykunun (gece 8 saatten az) okul başarısını yüzde 20 oranında azalttığını hesapladı.

Norveç'te Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) verileriyle desteklenen bu analiz, uykusuz çocukların matematik ve fen bilimlerinde düşük performans gösterdiğini ortaya koydu.

TIMSS koordinatörü Dr. J. F. Dewald, "Kısa uyku süresi, kalitesiz uyku ve gündüz uykululuğu, ergenlerde akademik başarıyı en çok etkileyen faktörler arasında başı çekiyor. Okul başlangıç saatlerini geciktirmek bile bu sorunu hafifletebilir" ifadelerini kullandı.

Frontiers in Psychology dergisindeki bir çalışma, ortaokul öğrencileri üzerinde odaklandı.

Araştırmacılar, 9 saatten fazla düzenli uykunun öğrenme motivasyonunu artırdığını ve not ortalamalarını yükselttiğini tespit etti.

Ekip lideri Dr. S. Musshafen, "Uyku, dikkat, çalışma belleği ve problem çözme becerilerini pekiştiriyor. Pandemi sonrası artan ekran süresiyle birlikte, çocukların uyku kalitesi düşüyor ve bu da okul başarısını baltalıyor" dedi.

ABD'de yapılan bir başka inceleme, uyku yoksunluğunun hiperaktivite ve anksiyete riskini artırarak dolaylı yoldan akademik düşüşe neden olduğunu gösterdi.

Amerikan Pediatri Akademisi'nden Dr. Sanjeev K. Kansagra, "Uyku, beyin gelişiminin temel taşı. Düzenli bir uyku düzeni, çocukların duygusal regülasyonunu da güçlendirerek sınıf içi davranışlarını iyileştiriyor" şeklinde konuştu.