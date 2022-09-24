﻿Düzensiz göçmen barındırmak suçu!

Anadolu Ajansı, "İstanbul'da düzensiz göçmenleri evlere yerleştiren 2 şüpheli tutuklandı" başlıklı bir haber geçti... Haber şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde evlerini ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya ikametlerinde barındıranlara yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt'taki 3 adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda ikametlerde kalan 3'ü Cezayir, 7'si Suriye ve 42'si Fas uyruklu 52 düzensiz göçmeni yakaladı, ev sahipleri Ö.G. ve O.G'yi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlara 311 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları araştırmada düzensiz göçmenleri kişi başı 900'er lira kira alarak evlere yerleştirenlerin A.H. ve M.D.H. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yasal kalışı olmayan yabancı şahısların barınmasına imkân sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı."

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Garip değil mi? Operasyonu yapan polis, İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında "Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduk sanıyorsunuz? Kim ne derse desin 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da bu hainlere ezdirmedi, ben onu bilirim" demişti! Soylu, 2022'de, Türkiye'de doğan Suriyeli çocuk sayısının 2022'de 700 bini geçtiğini de söylemişti.

Nerede yaşayacak bu çocuklar? Ağaç kovuğunda mı? Suriyeliler, sınırlardan yürüyerek veya eşyalarını yükledikleri araçlarla gelirken ve halen, "Biz ensar, onlar muhacir" diyeceksiniz, şimdi de kaçak göçmenlere ev verenleri tutuklatacaksınız!

AKP iktidarı, Türkiye'yi Nasrettin Hoca'nın türbesine çevirdi... Sınırları açtılar, mayınları temizlediler... Sadece Ermenistan sınırında mayın kalmıştı, şimdi onları da temizliyorlar. ABD, ülkeyi Taliban'a teslim etmeden önce Afganistan ordusunda görev yapan askerler, kafileler halinde, İran üzerinden otobüslerle Türkiye sınırına bırakılıyor, yürüyerek içeri giriyorlar... Afgan kaçaklardan biri Kocaeli''de 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ı, tecavüz ettikten sonra başına taşla ezerek öldürdü, hiçbir devlet yetkilisinden çıt çıkmıyor...

İktidar Afganlardan sonra Pakistanlı göçmenlere de yeşil ışık yakıyor ama içerde göçmene ev temin edenleri tutuklatıyor! Peki ama bunca insanın Türkiye'ye girmesini sağlayan iktidarın hiç mi suçu yok? Üstelik ev alana vatandaşlık veren de iktidar!

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AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da "Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" demişti...

Şimdi ne oldu da düzensiz göçmene ev verenleri tutukluyorlar? Ekonomi çökmesin sonra...

Baksanıza, yandaş medyada "İş dünyası panikte: Eyvah Suriyeliler dönüyor!" başlıklı haberler yapılıyor.

Haberlerde, "Suriyelilerin geri dönüşe başlaması ile birlikte yoğun emek gerektiren sektörde nitelikli ve yetişmiş eleman bulmada sıkıntı yaşanıyor. İstanbul'da deri imalatının kalbi olarak bilinen Zeytinburnu ilçesinde şu an bin kişiye ihtiyaç var. Tekstil sektöründe de 60 bin ara eleman açığı bulunuyor." deniliyor!

Ne olacak şimdi? Düzensiz göçmenler, atölyelerde mi yatacak?

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Türkiye'de resmi rakamlara göre dört milyon, Prof. Dr. Ümit Özdağ'a göre 13 milyon yabancı var. Bunları ülkeye alanlar, şimdi ev verenleri tutuklatıyor! Operasyona "seçim yatırımı" diyenler var ama kaçaklara ev veren birkaç kişiyi tutuklatmanın seçimlerde iktidara ne faydası olacak?

Düzensiz göçmenleri ülkeye alan da barındıran da iktidar yahu!

Gerçi, "Düzensiz göçmenleri, ülkeye Bay Kemal getirdi" de diyebilirler... Buna inanan da çıkabilir!