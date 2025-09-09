Düzgünler Grup’tan Aksaray’a dev fabrika!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kentin sanayileşme yolculuğunda yeni bir yatırıma daha ev sahipliği yaptı. Düzgünler Grup tarafından 10 milyon avro yatırımla hayata geçirilen Düzgünler Kimyasal Yapı Malzemeleri Fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fabrikada 16 kalem yapı malzemesi üretilecek ve bölgeye yeni istihdam olanakları kazandırılacak.

YOĞUN KATILIM OLDU

Açılış törenine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, AKP İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclisi Başkanı Latif Ağır, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Baro Başkanı ve aynı zamanda Düzgünler Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erçin Mevlüt Düzgün, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“50 YILDIR İSTİHDAM ÜRETİYORUZ”

Düzgünler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Düzgün konuşmasında, yarım asrı aşan üretim tecrübelerine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır sözünü ilke edindik. 50 yıla yakın süredir ülkemizin doğusundan batısına istihdam ve üretim sağlıyoruz. Bugün de bölgemizde tek, ülkemizde ise sayılı üretim tesislerinden biri olacak fabrikanın açılışı için buradayız. 16 bin metrekare açık, 4.300 metrekare kapalı alana sahip tesisimiz tek vardiyada günlük 10 bin torba, 150 palet üretim kapasitesine sahiptir. Bu yatırımla inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu 16 kalem ürünün hem iç hem de dış piyasaya arzını yapacağız.”

“SANAYİMİZ 711 FABRİKAYA ULAŞTI”

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, OSB’nin 20 yıl önce 15 fabrika ile sınırlı olduğunu hatırlatarak, “Bugün yıl sonuna kadar 711 fabrikaya ulaşacağız. Düzgünler ailesinin yaptığı bu yatırım, Aksaray’ın sanayi potansiyeline büyük katkı sağlayacak.” dedi.

“AKSARAY İÇİN DÖNÜM NOKTASI”

Düzgünler Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erçin Mevlüt Düzgün, fabrikanın Aksaray için stratejik bir önem taşıdığını belirterek, “Bu tesis yalnızca üretim değil, aynı zamanda yeni iş imkânları ve ekonomik katkılar anlamına geliyor. Ayrıca Aksaray-Ankara yolu üzerinde 7 milyon avroluk düğün salonu ve ticari kompleks projemizin de hazırlıklarını tamamladık.” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN VURGULU MESAJLAR

Milletvekili Cengiz Aydoğdu, fabrikanın dostluk ve kardeşlik ortamı oluşturacağını ifade etti.

Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Aksaray OSB’nin 2004’ten bu yana büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, “Bugün 18 bin vatandaşımız bu fabrikalarda ekmek yiyor. Yatırımlarımızla 1,5 milyar doları aşan ihracat rekoltemiz var. Eksik olan demiryolu hattını da en kısa sürede tamamlayacağız.” dedi.

“AKSARAY GÜVENİLİR VE YATIRIMA AÇIK BİR ŞEHİR”

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise Aksaray’ın sanayi, tarım ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Aksaray deprem açısından güvenli, yatırım açısından cazip bir şehir. Bu fabrikalar sadece üretim değil, aynı zamanda ailelerin omuz omuza verdiğinde neler başarabileceğini de gösteriyor. Aksaray büyüyor, gelişiyor.” ifadelerini kullandı.

KURDELE KESİLDİ, YATIRIM RESMEN BAŞLADI

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fabrika resmen açıldı. Törende ayrıca Düzgünler Grup’un Aksaray-Ankara yolu üzerinde hayata geçireceği 7 milyon avroluk yeni yatırım projesi de kamuoyuna duyuruldu.