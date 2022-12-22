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Düztabanlığın tedavisi var mı?

Uzmanlar, ayak taban bozuklukları, tabanlıklar ve uygun ayakkabı seçimi hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:02
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Düztabanlığın tedavisi var mıdır?

Düztabanlığın tedavisi var mı?
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Düztabanlık, ark adı verilen ve normal yapıdaki ayakta bulunması gereken kavisin kaybolması veya çökmesine verilen isimdir. Genellikle yapısal bir bozukluk. Ayak tabanında, ayak arkasında aşil tendonunda, parmak kısımlarında ağrı ile kendini gösterir. Düztabanlık, pençe ayak, çukur taban gibi ayak taban bozuklukları ayak ve parmak ağrılarının yanı sıra; dolaylı olarak diz, kalça ve bel problemlerine de yol açabiliyor.

Çocukluk çağında görülen düztabanlık genellikle tedaviye ve tabanlık kullanımına ihtiyaç duymaz. Yalnızca takip edilmesi gerekir. Çocuk yürümeye başladıktan sonra ilk dönemde çorap ve patikler yeterlidir. Ayakkabıların tam olarak ayakta dengede durmaya ve yürümeye başladıktan sonra alınması yeterli olacaktır. Böyle durumlarda kullanılacak ayakkabıların; hafif, esnek, mediali yani iç tarafı destekli ve hava alabilen yapıda olması gerekir.

Düztabanlığın dolaylı bir diğer etkileri; diz, kalça ve bel problemlerine yol açabilmesidir. Özellikle dizde kireçleme, kalça ve bel ağrısı gibi problemlere yol açabilmektedir. İnsan hayatındaki ilk bir yıl ayak gelişimi için çok önemlidir.


ÇUKUR TABAN NEDİR?

Erişkin hastalarda düztabanlık durumunda; detaylı bir muayenenin ardından planlanan röntgen filmi ve yürüme testi yani basınç analiziden sonra yapılan tabanlık kullanımı önerilir.
Pençe ayak veya pes cavus çok yüksek ark yapısı ve uzun parmaklar ile karakterize bir deformitedir. Kalıtımsal bir durumdur, ancak ayak kaslarında kasılmaya yol açabilecek kas veya sinir hastalıkları sonucunda da ortaya çıkabilir. Bu kişiler diğer alt ekstremite problemlerine karşı daha fazla risk altındadır.

Tedavi seçenekleri arasında; konservatif tedavi yöntemleri, ortezleme, tabanlıklar, fizik tedavi veya cerrahi yöntemler bulunmaktadır. Pes cavus deformitesine sahip hastaların ayak arkındaki bozukluğun tespitinde öncelikle detaylı muayene ve grafi ile değerlendirme yapılır. Ardından yapılan ileri tetkiklerle hastalığın sebebi tespit edilerek tedavi planlanır.

HANGİ DURUMLARDA TABANLIK KULLANILIR?

Tabanlıklar ayak tabanındaki şoku azaltmak, topuk ve arkı desteklemek, nem ve kokuyu engellemek için tasarlanan taban destek ürünleridir. Tabanlık seçiminde ve kullanımında; çorap kalınlığı, ayakkabı tipi gibi faktörler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun süre topuklu ayakkabı giymekten aşil kısalığı oluşmuş kişilerde topuk altını destekleyen tabanlıklar kullanılabilir.
Silikon, kauçuk gibi farklı materyaller kullanılarak imal edilirler. Hazır tabanlıklar olabildiği gibi yürüme testleri sonrası imal edilen kişiye özel tabanlıklar da bulunmaktadır.

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