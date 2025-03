Dwight Howard efsaneler arasına adını yazdırdı

NBA'in efsanevi uzunlarından Dwight Howard, Orlando Magic tarafından takımın Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edildi. Bu ödüle layık görülen 13. isim oldu.



Tören, Magic'in Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maç sırasında gerçekleştirildi ve böylece anın anlamı daha da derinleşti.



Howard, 2004 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından birinci sıradan seçilmiş ve 2004-2012 yılları arasında takımın formasını giymişti.

Dwight Howard's plaque is revealed as he's inducted into the @OrlandoMagic Hall of Fame! pic.twitter.com/qQQRuPOlIk