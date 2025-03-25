Dwight Howard efsaneler arasına adını yazdırdı

NBA'in efsanevi uzunlarından Dwight Howard, Orlando Magic tarafından takımın Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edildi. Bu ödüle layık görülen 13. isim oldu.



Tören, Magic'in Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı maç sırasında gerçekleştirildi ve böylece anın anlamı daha da derinleşti.



Howard, 2004 NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından birinci sıradan seçilmiş ve 2004-2012 yılları arasında takımın formasını giymişti.

Dwight Howard's plaque is revealed as he's inducted into the @OrlandoMagic Hall of Fame! pic.twitter.com/qQQRuPOlIk — NBA (@NBA) March 24, 2025

Magic formasıyla çıktığı 621 maçın tamamında ilk beş başlayan Howard, 18.4 sayı, 13 ribaund, 1.5 asist, 2.16 blok ve 1.01 top çalma ortalamaları yakaladı. Şut isabeti ise %57.7 gibi etkileyici bir seviyedeydi.



Playofflarda da takımın en önemli parçalarından biri olan Howard, 57 maçta 19.9 sayı, 14.4 ribaund, 1.4 asist ve 2.77 blok ortalamaları tutturdu. Özellikle 2009'da Orlando'yu NBA Finalleri'ne, 2010'da ise Doğu Konferansı Finalleri'ne taşıyan performansıyla büyük takdir topladı.



Howard, Magic formasıyla 2007-2012 yılları arasında beş kez All-NBA Birinci Takımı'na seçildi ve bu alanda kulüp rekorunu elinde bulunduruyor. Ayrıca, 2009-10 sezonunda Magic tarihinde oybirliğiyle All-NBA Birinci Takımı'na seçilen ilk oyuncu oldu.



Savunmadaki üstün performansı, kendisine 2008-2011 yılları arasında üç yıl üst üste NBA Yılın Savunmacısı Ödülü'nü kazandırdı ve bunu başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Yıldız isim ayrıca dört kez NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi.