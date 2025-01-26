Dybala, Roma ile yola devam ediyor

Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, Roma’daki kariyerine devam edecek. Kulübün sözleşmesindeki otomatik uzatma maddesini aktif hale getirmesiyle yıldız oyuncunun kontratı Haziran 2026’ya kadar yenilendi. Yeni anlaşma kapsamında Dybala, yıllık 8 milyon euro, performansa dayalı bonuslar dahil, kazanmaya devam edecek.

SUUDİ ARABİSTAN VE GALATASARAY İDDİALARI

Son aylarda, Dybala’nın Roma’dan ayrılabileceği yönünde birçok spekülasyon yapılmıştı. Özellikle yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’a transfer olacağına dair güçlü iddialar gündeme gelmiş, ancak oyuncu son anda bu kararından vazgeçmişti. Ocak transfer döneminde ise Galatasaray’ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için temas kurduğu konuşulmuştu.

CLAUDİO RANİERİ’NİN DÖNÜŞÜ VE DYBALA’NIN PERFORMANSI

Claudio Ranieri’nin Roma’nın teknik direktörlüğünü devralmasıyla birlikte Dybala, düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Arjantinli yıldız, Perşembe günü AZ Alkmaar’a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11’de sahadaydı. Sky Sport Italia’nın haberine göre, bu karşılaşma, kontratındaki otomatik uzatma maddesinin devreye girmesini sağladı.

ROMA’DA İKİNCİ BAHAR

2022 yazında Juventus’tan ayrılarak Roma’ya bedelsiz transfer olan Paulo Dybala, bugüne kadar Roma formasıyla 24 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, takımın hücum hattında kilit bir rol üstlenirken, taraftarların gönlünde taht kurmayı sürdürüyor.

YILDIZIN GELECEĞİ ROMA’DA

Roma ile kariyerine devam eden Dybala, takımın Serie A’daki hedeflerine ulaşması için kritik bir figür olmaya devam edecek. İtalyan ekibi, yıldız oyuncusunun önderliğinde hem ligde hem de Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.