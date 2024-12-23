Dybala, Roma’dan ayrılmaya hazır. Maaşını bile düşürmeye istekli

Galatasaray Dybala’nın menajeri ile yaptığı transfer görüşmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Sarı kırmızılılar, Roma’da ayrılması beklenen Arjantinli yıldızın menajeri ile İstanbul’da bir araya geldi. İtalyan basınında çıkan bir haber Dybala’nın Roma’dan ayrılmaya ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Paulo Dybala'nın takımda kalabilmek için maaşını düşürmeye hazır olduğu belirtildi.

Ancak kulübün sahibi Friedkins'in takımda büyük bir revizyon istediği ve Dybala'nın maaşından dolayı yük olarak gözükmek istemediğine dikkat çekildi.

Dybala'nın sözleşme uzatma maddesinin devreye girmesine 6-7 maç kaldığı ve Roma'nın bunu devreye sokmamak için Arjantinli oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.

RANİERİ, DYBALA’DAN MEMNUN

Öte yandan Roma Teknik Direktörü Ranieri, Arjantinli yıldızdan memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Paulo iyi olduğunda oynuyor. Eğer yorulduğunu ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu görürsem diğer oyuncuları çıkardığım gibi onu da çıkarırım. Mourinho'nun söylediği gibi ben de aynısını söylüyorum, Dybala'lı ve Dybala'sız Roma arasında çok büyük farklar var." açıklamasında bulundu.

Ranieri transfere ilişkin, "Menajerlerin yaptığı işi anlamalıyız. Dünyayı dolaşıyorlar ve oyuncuları öneriyorlar, sonra da teklifler getiriyorlar. Hiçbir teklif almadık. Paulo'nun kalmak istediğini ve bizimle mutlu olduğunu biliyorum, ben de onunla mutluyum." ifadelerini kullandı.