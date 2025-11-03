İtalya Serie A’nın 10. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren kritik mücadelede Milan, San Siro'da Roma’yı ağırladı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan dev randevuda Milan Roma'yı tek golle geçti.

DYBALA ROMA'DA İLK KEZ PENALTI KAÇIRDI

Milan’a 3 puanı getiren gol, 39. dakikada Pavlovic’ten geldi. Roma, 82. dakikada penaltı fırsatı yakalasa da Dybala bu kez beyaz noktadan fileleri havalandıramadı.

Başkent ekibinde daha önce kullandığı 18 penaltının tamamını gole çeviren Arjantinli yıldız, bu kez Maignan'a takıldı.

SERIE A'DA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Bu sonuçla lider Napoli 22 puanla zirvedeki yerini korurken; Milan puanını 21’e yükselterek Inter ve Roma ile aynı puana ulaştı.