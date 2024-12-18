Dybala’nın menajeri sadece Galatasaray için gelmedi Sürpriz ayrıntı ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Dybala’nın menajeri sadece Galatasaray için gelmedi Sürpriz ayrıntı ortaya çıktı

Galatasaray’ın Dybala transferi için görüşmelere başlaması büyük yankı uyandırırken farklı bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre Arjantinli yıldızın menajeri İstanbul’a sadece Galatasaray ile görüşmek için gelmedi.

Dybala'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddiası tüm Avrupa'da yankılanırken, futbolcunun temsilcilerinden Catia Angelli, Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Konunun sadece Arjantinli yıldızla ilgili olmadığının altını çizen Angelli, "Dybala'nın menajeri Carlos Novel, sadece Dybala transferi için İstanbul'da değil. O aynı zamanda bazı genç futbolcular için de İstanbul'a geldi" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin de orta saha transferi için 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez ile temasta olduğu öğrenildi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Velez Sarsfield forması giyiyor. Kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ordonez, bu sezon çıktığı 47 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

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