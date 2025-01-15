Dybala’nın sözleşmesindeki madde bugün sona eriyor. Roma’da kalacak mı?

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Paulo Dybala kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor. Adı ara transfer döneminde Galatasaray'la da anılan Dybala'nın kontratındaki serbest kalma maddesi bugün sona eriyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Arjantinli yıldızın kontratında bulunan 12 milyon euroya serbest kalır maddesinin bugünden sonra geçerli olmayacağı belirtildi.

Bu maddenin devre dışı kalmasıyla Dybala'yı transfer etmek isteyen kulüplerin 12 milyon euro ödeyerek transferi bitirmesi mümkün olmayacak. Dybala'nın yazın Suudi Arabistan'dan, ara transferde ise Galatasaray'dan gelen teklifleri reddettiği ve kariyerine Roma'da devam edeceği kaydedildi. Ayrıca üç maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesinin uzayacağı ve Dybala'nın yeni kontrat için görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

Bu sezon Roma formasıyla 22 maçta süre alan Dybala beş gol ve iki asist kaydetti.