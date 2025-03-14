Dylan Robert'e üç yıl hapis cezası

Fransa’nın ünlü oyuncularından Dylan Robert, 2019 yılında “En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu” ödülünü kazandıktan sonra suç dolu bir yola girdi. 2024 yılında, bir dizi suçtan dolayı dört yıl hapis cezasına çarptırılan Robert, şimdi ise başka bir suçtan dolayı mahkeme karşısına çıktı ve üç yıl daha hapis cezası aldı. Bu ceza, önceki suçlarından aldığı iki yıl hapisle birleşti. Genç oyuncunun kariyeri, her geçen gün daha da kararmaya devam ediyor.

SUÇLAR VE PİȘMANLIK DOLU BİR GEÇMİŞ

2019 yılında Shéhérazade filmindeki küçük suçlu rolüyle büyük çıkış yapan Dylan Robert, o dönemde umut vadeden bir oyuncu olarak büyük beğeni kazanmıştı. Ancak, filmdeki rolüne paralel bir şekilde gerçek hayatında da suç dünyasına adım atmıştı. Robert, 2024 yılında birkaç ay içinde bir dizi kolye çalmakla suçlanmış ve üç yıl hapis cezası almıştı. 2025 yılında, yaptığı yeni bir suç, hayatını iyice kötüleştirdi.

SUÇA BULANMIŞ GENÇLİK YILLARI

Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da gerçekleştirilen davada, 25 yaşındaki Robert’a, 2018'in sonlarında araba gaspı suçundan dolayı üç yıl hapis cezası verildi. Robert, 18 yaşında, henüz genç bir adamken, soygun sırasında olay yerinde bulunan suçlulara yardım etmişti. O zamanlar, sadece aracı süren kişi olarak suçlu bulunmuştu. Olayda bir kişi, şiddetle darp edilip soyulmuş ve çıplak halde bırakılmıştı. Ancak, Dylan Robert suçu reddetmiş, yalnızca yardımcı olduğunu itiraf etmişti.

PİŞMANLIK VE GELECEK HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Dylan Robert, suçlarının ardından yaptığı açıklamalarda, hayatının "hiçbir zaman düzelmeyecek şekilde mahvolduğunu" belirterek pişmanlık duyduğunu söyledi. 2019 yılındaki ödülleriyle yükselmişken, her döndüğünde Marsilya sokaklarında suç dünyasına tekrar geri adım atıyordu. Robert, "Çıkıp, delilik yapıyorduk" diye ifade etti ve grup olarak işledikleri suçlardan pişman olduklarını söyledi.

SUÇ DÖNGÜSÜ

Daha önceki suçlarından ve aldığı cezadan dolayı Dylan Robert, Fransa'da sürekli olarak denetimli serbestlikteydi. Fakat her fırsatta özgürlüğüne tekrar kavuşmayı arzulayan oyuncu, suçlardan bir türlü uzak duramıyordu. Yaşadığı hayatı "bir grup deli" olarak nitelendiren Robert, sürekli bir suçu işlemeyi sürdürdü. Şu anda hapiste olan Dylan Robert, suçlu olduğu suçlar nedeniyle ciddi bir şekilde pişmanlık duyduğunu ve gelecekte benzer hatalara düşmemek için çaba göstereceğini belirtti.

Robert’ın bu yeni cezası, onun kariyerini ve geleceğini iyice riske atmış durumda. Ünlü oyuncu, tüm çabalarına rağmen, hayatındaki suçlar nedeniyle hapis cezasından kurtulamayacak gibi görünüyor.