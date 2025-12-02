Türkiye’de süpürgeden, saç bakım cihazlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip Dyson hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ön inceleme sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla resmi soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

SATIŞA MÜDAHALE İDDİALARI

Kurumdan yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalar içinde bulunmuş olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilediğinin değerlendirildiği bildirildi.

Kurul, ayrıca şirketin Türkiye’de yürüttüğü seçici dağıtım sisteminin yapısını ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da kapsamlı biçimde inceleyecek.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Rekabet Kurumu, alınan soruşturma kararlarının ilgili teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediğini, sürecin nihai karar ile sonuçlanacağını hatırlattı.