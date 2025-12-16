Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak Serie A’ya geri dönen Edin Dzeko’nun Fiorentina macerası kısa sürdü. 39 yaşındaki golcü, hem takımın kötü gidişatı hem de beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle devre arasında ayrılığa hazırlanıyor.

Serie A’da son sıralara kadar gerileyen Fiorentina’da yönetim, tecrübeli isimlerle yolları ayırma kararı alırken Dzeko da bu listenin başında yer aldı. Taraftar tepkilerinin artması sonrası Bosnalı futbolcunun geleceği netleşmeye başladı.

DZEKO'NUN YENİ TAKIMI GENOA OLUYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Edin Dzeko, devre arası transfer döneminde Genoa’ya imza atmaya çok yakın. Genoa yönetiminin transferde ısrarcı olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın ocak ayı içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

FIORENTINA PERFORMANSI

Edin Dzeko, Fiorentina formasıyla şu ana kadar 17 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Tecrübeli forvet, sezonun ikinci yarısında Serie A’da farklı bir forma altında yeniden sahne almaya hazırlanıyor.