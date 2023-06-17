Dzeko Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. 20 milyon euro'yu reddetti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak için uğraş veren Kanarya, golcü oyuncunun transferini bitirdi.

Valencia'nın boşluğunu Bosna Hersekli yıldız ile dolduracak olan yönetim, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı.

20 MİLYON'U REDDETTİ

Haberin devamında 37 yaşındaki golcünün Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon Euro'luk teklif aldığı ancak özellikle eşinin Avrupa'da kalmayı istemesi nedeniyle bu seçeneği devre dışı bırakarak Fenerbahçe'ye 'Evet' dediği kaydedildi.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR

Dzeko'nun İstanbul'da yaşamayı istediği öğrenilirken, Kanarya'dan bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacak olan tecrübeli futbolcunun, milli takım maçlarının ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.