Dzeko’dan Fenerbahçe’ye kötü haber

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Dzeko’dan Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Dzeko, milli takımda sakatlandı. Bosna Hersek’in Romanya ile oymadığı maçta sakatlanan tecrübeli oyuncunun burnunda kırık şüphesi bulunuyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile Bosna Hersek'in karşılaştığı maçta Edin Dzeko sakatlandı. Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı. Burnunda kırık şüphesi olan Dzeko, ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, maçın ardından yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun durumunu tam olarak bilmediğini söyledi. Barbarez, "Sanırım Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok." dedi.

Rumen basınından Emanuel Roşu ise, maçın ardından yaptığı paylaşımda Edin Dzeko'nun burnunun kırıldığını ve golcü futbolcunun Bükreş'te bir hastanede olduğunu duyurdu.

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