Dzeko'dan flaş itiraf! Fiorentina kararında Krunic etkisi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra 39 yaşında yeniden Serie A'ya dönen Edin Dzeko Fiorentina tercihinin arkasındaki sebepleri açıkladı.

AKLIMDA SADECE FIORENTINA VARDI

Bu fırsatı duyar duymaz menajerine hemen Floransa ekibiyle anlaşması yönünde talimat verdiğini ifade eden Dzeko, "Menajerim bu ihtimali söylediğinde hiç düşünmeden ‘hemen yapalım’ dedim. O andan itibaren aklımda sadece Fiorentina vardı. Tekrar İtalya’ya dönmek istiyordum. Hem büyük bir kulüp hem de çok güzel bir şehirdeyim. Ailemle birlikte bu kararı verdim." dedi.

KRUNIC PIOLI'DEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Dzeko ayrıca Fiorentina'da teknik direktör Stefano Pioli ile çalışacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Pioli bana çok olumlu bir izlenim verdi. Daha önce de bana olan saygısını sahada dile getiriyordu. Rade Krunic de kendisinden övgüyle bahsetmişti. Zaten ilk gün bana ‘seni Milan’a da istiyordum’ dedi.” ifadelerini kullandı.