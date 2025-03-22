Dzeko’nun son durumu belli oldu: Milli takımda sakatlanmıştı

Bosna Hersek Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko maça ilk 11'de başladı.
Bosna Hersek maçı 1-0 kazanırken Edin Dzeko burnundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve 46. dakikada kenara geldi.
Dzeko'nun burnunda kırık meydana gelse de deneyimli futbolcu ameliyat olmayacak.
Dzeko, Bosna Hersek'in Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maçına çıkmayacak ve salı günü İstanbul'a gelecek.
Deneyimli futbolcu İstanbul'a geldikten sonra kulüp doktorlarının kontrolünden geçecek.