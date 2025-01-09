Dzeko’ya Hırvatistan’dan talip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Dzeko’ya Hırvatistan’dan talip çıktı

Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko için Hırvatistan’dan talip çıktı Hajduk Split’in golcü oyuncuya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncularından Dzeko’ya sürpriz talip çıktı. Tecrübeli oyuncuya Hırvatistan’ın en büyük takımlarından Hajduk Split talip oldu. Hırvat basınında çıkan haberlere göre dev kulüp, Dzeko’ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hajduk Split, Dzeko’ya yıllık 2 milyon euro net maaşla 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Hırvat kulübünün teknik direktörü Gattuso’nun transfer için devreye gireceği öğrenildi.

Dzeko’nun Hırvatistan’da yaptığı yatırımlarla birlikte kariyerine Hajduk Split’te devam edileceği belirtiliyor. Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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