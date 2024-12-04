Dzeko’ya sürpriz teklif geldi. Kararını hiç düşünmeden verdi

Kaynak: Sabah
Dzeko’ya sürpriz teklif geldi. Kararını hiç düşünmeden verdi

Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko’ya sürpriz teklif geldi. Golcü oyuncu teklife hiç düşünmeden yanıt verdi.

Fenerbahçe’nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, takımın gol yükü çekmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen takımın en önemli hücum silahlarından biri olan golcü oyuncuya sürpriz bir teklif geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Dzeko'ya MLS'ten teklif geldiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte yıllık 4.2 milyon euro kazanan yıldız golcüye Sabah'ta yer alan habere göre, MLS'ten 8 milyon euroluk bir teklif yapıldı.

Ancak Dzeko'nun sezon başında gelen bu teklifi, "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var." diyerek reddettiği belirtildi.

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1.324 dakika forma giydi. Tecrübeli yıldız bu karşılaşmalarda 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Ukrayna NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna'dan NATO'ya 'acil' çağrı
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi