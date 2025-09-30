E-90 Karayolu’nda TIR ve otomobil kazası: 1 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da E-90 karayolu üzerinde, AKM önünde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, araçlarda ise büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat A. (44) yönetimindeki 27 AUC 889 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. İddiaya göre TIR şoförü, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca araç kontrolden çıktı. Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın kupası karşı ortalarken dorsesi refüjde kaldın.

Bu sırada karşı yönden Aksaray istikametine ilerleyen 68 AFZ 925 plakalı otomobil sürücüsü Hatice K. (43), TIR’ın kupasına çarpmamak için manevra yaptı. Ancak yola dökülen mazot nedeniyle aracının kayması sonucu refüje çıktı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü Hatice K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.