Devletle ilgili tüm işlemleri tek çatı altında toplayan e-Devlet vatandaşların birçok işlemi internet üzerinden yapmasına olanak tanıyor. Vatandaşların birçoğu bu sistem üzerinden kendisine ait olan birikmiş paraları kontrol edebileceğini bilmiyor. e-Devlet üzerinden otomatik BES kesintileri, doğum yardımı, cenaze ödeneği veya diğer şahıs ödemeleri gibi tutarlar görüntülenebiliyor. Vatandaşlar belirli bir süre içinde talep edilmezse bu paralar devlete iade ediliyor.

YILLAR İÇİNDE BİRİKMİŞ PARANIZ OLABİLİR

İş hayatına yeni başlayan vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileriyle sisteme dahil ediliyor. Yapılan kesintiyi fark etmeyen vatandaşlar yıllar içerisinde birikmiş paralarına e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor.



Bununla birlikte BES ödemeleri dışında Doğum parası, süt parası, yol yardımı, cenaze yardımı gibi ödemeler de e-Devlet üzerinden talep edilebiliyor.

Birçok vatandaş, farkında olmadan devlete iade edilen paralar nedeniyle maddi kayba uğruyor. e-Devlet’te kayıtlı bu ödemeleri zamanında sorgulamak ve talep etmek büyük önem taşıyor. Unutulan veya alınmayan ödemeler belirli süre sonunda geçerliliğini yitiriyor.