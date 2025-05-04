e-Devlet'te yeni dönem! Tarife kıyaslama dönemi başlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir dijital hizmetin e-Devlet üzerinden kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Yeni sistemle birlikte tüketiciler, farklı şirketlerin sunduğu tarife ve kampanyaları tek bir platform üzerinden inceleyebilecek.

43. BTK UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen yeni sistem, e-Devlet kapısında hizmete alınan 43. BTK uygulaması oldu.

Vatandaşlar artık internet siteleri arasında dolaşmak zorunda kalmadan tüm operatörlerin mobil, sabit internet ve sabit telefon tarifelerine tek bir sayfa üzerinden erişebilecek.

13 ŞİRKETİN TEKLİFLERİ TEK PLATFORMDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Elektronik haberleşme sektöründe en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek. Böylece kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun paketi kolaylıkla bulabilecek." dedi.

KAPSAMLI KARŞILAŞTIRMA SEÇENEKLERİ

Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, tarife karşılaştırmalarını birçok farklı kritere göre yapabilecek. Uraloğlu, "İşletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi pek çok başlık altında tarifeler karşılaştırılabilir hale geldi." açıklamasında bulundu. Uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresi üzerinden erişilebilecek.

REKABET ARTACAK

Bakan Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin sadece kullanıcıların değil, sektörün geneli için de önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu hizmetle birlikte rekabet daha da şeffaflaşacak. Tüketiciler daha iyi kampanyalara kolayca ulaşacak, şirketler ise daha kaliteli ve ekonomik hizmet sunma yönünde teşvik edilecek.”

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY

Sistemin uluslararası alanda da dikkat çektiğini vurgulayan Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin 2025 yarışmasında “Bilgiye Erişim” kategorisinde aday gösterildiğini belirtti.

“VATANDAŞLAR İÇİN ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUF”

Yeni uygulamanın özellikle fatura kalemleri üzerinde artan baskının hissedildiği bir dönemde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Artık vatandaşlarımız zaman kaybetmeden, güvenilir ve karşılaştırmalı bilgiye ulaşarak daha uygun tarifeleri seçebilecek. Bu da hem bireysel hem de aile bütçeleri için ciddi bir tasarruf anlamına gelecek.” diye konuştu.