Yeniden Yazılmış MetinDolandırıcılık olaylarını ve arazi rantını önlemek amacıyla Türkiye genelindeki araziler, e-Devlet üzerinden renklerle işaretlenerek görüntülenmeye başladı. Bu yeni sistem sayesinde imara açık ve kapalı bölgeler açıkça görülebilecek.

Vatandaşlar arsa satın alırken yol, köprü veya kamu projesi gibi beklenmedik durumlarla karşılaşmadan daha bilinçli yatırım yapabilecek.

Hem dolandırıcılıkları hem de arazi kaynaklı rantı engellemek için ülke çapındaki araziler e-Devlet platformunda renk kodlarıyla gösterilmeye başlandı.

Yıllarca birikim yaparak arsa alan vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geliştirilen bu uygulama, arazi alımında değerli bir kılavuz olacak.

Örneğin, konut inşa etmek için alınan bir arsadan sonradan yol, köprü veya başka bir kamu yatırımı geçmesi gibi sürprizleri önlemek artık çok daha kolay.

e-Devlet'teki renk kodlama sistemiyle hangi alanların imara açık, hangilerinin yapılaşmaya kapalı olduğu net bir şekilde anlaşılabilecek. Böylece yatırımcılar, hangi bölgelerden arsa alabileceklerini veya hangi alanlardan uzak durmaları gerektiğini daha doğru değerlendirebilecek.

Kırmızı alan: En fazla dikkat edilmesi gereken bölge. İmara açılması belki mümkün ama neredeyse imkânsız.

Sarı alan: Devletlerin, şehirlerin, ilçelerin ve köylerin genişleyebileceği öngörülen yerler. Bu sarı bölgeler imara açılmadan önceki aşamadadır. Buralara imar gelebilir.Yeşil alan: Tarım niteliğinde ve yeşil alan özellikli bölgeler. Bunlara imar gelmesi oldukça zor.

Gri alan: Henüz ne olduğu belirlenmemiş. Buraya herhangi bir planlama veya atama yapılmamış.e-Devlet'te bu sistemi kullanmak çok basit. Arama kısmına veri kullanımı yazıldıktan sonra arazi seçeneği işaretleniyor. Ardından şehir seçilip haritaya ekleniyor ve renkli haritanız hazır hale geliyor.

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi'nin açıklamaları:

“İnsanlara buraya imar gelecek, yarın burası çok değerlenecek diye çeşitli vaatlerle hiç olmayacak yerlerden araziler satılıyor ve oldukça yüksek bedelle satılıyor.

Harf ve renklerin anlamını bilmek çok önemli. Çünkü yatırımlar artık buna göre yapılacak. Bu sadece kişilerin dolandırılması anlamına gelmiyor. O bölgenin yatırım olarak tıkanması anlamına da geliyor.

Siz çünkü belli bir yatırım yapıyorsunuz ve bu yatırımın karşılığı olarak da o bölgenin hareketi durdurmuş oluyorsunuz. Çok yüksekten aldığınız zaman.”