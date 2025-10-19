SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Torba Yasa ile birlikte prim oranlarının önemli ölçüde artacağını ve bu artışın tüm borçlanma türlerini etkileyeceğine dikkat çekti.

Erdursun paylaşımında, “Meclise gelecek Torba Yasa ile birlikte SGK borçlanma oranlarında ciddi artış bekleniyor” ifadeleriyle uyarıda bulunarak,''Mevcut durumda yüzde 32 olan SGK borçlanma oranı yüzde 45’e çıkarılacak. Bağkur prim oranının da yüzde 34,5’ten yüzde 45’e yükselmesi planlanıyor. Bu artışla birlikte ortalama yüzde 41’lik bir zam gündeme gelecek''' dedi.



Erdursun paylaşımında düzenlemenin etki alanına yönelik olarak da “Bu düzenleme; doğum, askerlik, doktora, uzmanlık, usta öğreticilik ve Bağkur ihyası gibi 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamındaki tüm borçlanmaları doğrudan etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:

Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam da eklendiğinde, borçlanma tutarları %60’ların hatta üzerinin de üstüne çıkabilir!



Bu artışlar hem borçlanma yapacakları hem de Bağ-Kur’dan prim günlerini canlandıracak kişileri yakından ilgilendiriyor.

Doğum borçlanması

Askerlik borçlanması

Halk eğitim / usta öğreticilik

Doktora / tıpta uzmanlık süresi

Bağkur ihyası

hepsi bu zamdan etkilenecek.

Ne yapmalı?

Eksik gününüz varsa hemen e-Devlet’ten veya SGK’dan durumunuzu kontrol edin.

Borçlanma başvurunuzu geciktirmeyin.

Torba yasa yürürlüğe girmeden işlemlerinizi tamamlayın!

“Ocak’ı bekleyeyim” derseniz, hem bu %41 artıştan, hem de asgari ücret zammından dolayı %60–%90 arasında fazladan ödeme yapabilirsiniz.



