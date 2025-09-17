E.Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması: "Çok olağanüstü bir takım"

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Frankfurt Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve futbolculardan Fares Chaibi açıklamalarda bulundu. Bu aşamaya gelmeyi hak ettiklerini ifade eden Alman teknik adam, “Oyuncularıma şu mesajı verdim. Burada çok kazandık ve buraya gelmeyi hak ettik. Bunun keyfini çıkarmak çok önemli. Bizim için puan almak, maç kazanmak çok önemli. En önemli mesaj, mutlu ve sevinçli bir şekilde keyif alarak bu maça girmek. Herkese nasip olmaz Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Çok özel bir akşam olmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘BURADA OLDUĞUMUZDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ’

Şampiyonlar Ligi’nde basit rakiplerin olmadığını ifade eden Toppmöller, “Çok basit rakiplerimiz yok bunu biliyoruz. Dün de gördüğünüz üzere böyle büyük takımlara karşı futbolda her zaman imkanların ve şansların olacak. Onlardan isim olarak belki daha tanınmamış ve 1-0 geride başlıyoruz. Ama çok genç bir takımımız var. Son yıllarda şunu gördük, bu zorlu maçlarla genç oyuncularımız çok güzel geliştiler. Yarın da bu gerçekleşecek. O yüzden burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Çok manyak bir hafta bizi bekliyor” dedi.

‘ÇOK TEKNİK OYUNCULARI VAR'

Galatasaray’ın çok teknik oyunculara sahip olduğunu ifade eden Alman teknik adam, “Bizim avantajımız yarın evimizde oynamamız. Taraftarlarımızın bize çok büyük destek verdiğini hep görüyoruz. Galatasaray çok olağanüstü bir takım. Teknik açıdan baktığımız zaman çok tecrübeli oyuncuları olduğunu görüyoruz. Böyle takımlarda topla oynamaları çok büyük bir gösterge oluyor. Onu biraz engellememiz gerekiyor. Onlara karşı durmamız gerekiyor. Akgün, Sane, Gündoğan’la birlikte çok teknik oyuncuları var. Her şeyi görebilen, derin toplar oynayabilen oyuncuları var. O yüzden defansımız için çok yoğun, güçlü ve zor bir takım oyunu olacak” yorumlarında bulundu.

‘GALATASARAY ÇOK MANTIKLI TRANSFERLER YAPTI’

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Dino Toppmöller, “Bir farklı düşüncemiz yok bu konuda. Sonra Galatasaray’la ilgilendik. Önceden farklı maçlarımız vardı. Çok iyi transfer yaptıklarını gördük. Çok mantıklı transferler yaptılar. İlkay, Sane ve Osimhen gibi çok iyi transferler yaptılar. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız ama önceden bir hazırlık yapmadık” dedi.

‘GALATASARAY’I KALEDEN UZAK TUTMAMIZ GEREKİYOR’

Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin önemli oyuncular olduğuna değinen 44 yaşındaki Alman teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

“Oynayıp, oynamadığını yarın göreceğiz. O tabi ki çok olağanüstü bir forvet. Tabi ki Icardi de oynayacak yarın. Icardi kendi kariyerinde çok şey gösterdi. Hafta sonu da çok önemli bir gol attı. Kimin olduğu bizim için önemli değil. Kim olursa olsun hepsi kaliteli. Tabi ki oyun karakteri olarak biraz farklılar. Osimhen derinlerde oynayan, derine giren bir oyuncu. Icardi biraz daha 16 metrede, kale önünde çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray’ı kaleden uzak tutmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak çok iyi ve kaliteli oyuncuları var, her an her şey olabilir. O yüzden kalemizden uzak tutmamız gerekiyor. Osimhen’in oynayıp oynamaması bizim için o kadar önem teşkil etmiyor. Galatasaray’ın ilk 11’inde çok olağanüstü oyuncular olacak. Kim daha iyiyse o kazansın.”

‘MICHY BATSHUAYI İLE GALATASARAY HAKKINDA KONUŞMADIK’

Michy Batshuayi ile özel olarak Galatasaray maçını konuşmadığını söyleyen Toppmöller, “Özel olarak bu maçla ilgili konuşmadık. Michy’i Galatasaray’dan aldığımızda tabi ki sorduk. Bizim için avantajlı olan Frankfurkt’a oynamamız. Çok fanatik bir taraftarın olduğunu söylemişti. Çok uyumlu bir takım olduğunu anlattı. Bire bir konuştuğumda Galatasaray üzerine konuşmadık. Onunla alakalı, ilk 11’de oynamasıyla alakalı konuştuk. Galatasaray hakkında konuşmadık” ifadelerinde bulundu.

‘HER RAKİBE KENDİMİZİ İYİ HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR’

Şampiyonlar Ligi’nde her rakibe karşı hazır olmak gerektiğini ifade eden Dino Toppmöller, “Tabi ki Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteriz. Önümüzde daha maçlar var. Onların kalitesi daha farklı. Güzel bir havayla, keyifli bir şekilde bütün karşımıza gelecek rakipleri istek, arzuyla ve tutkuyla yaklaşmamız çok önemli. Her maça ve her rakibe kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Biraz da şansımız olursa ve taraftarın desteğiyle her maçta her şey olabilir” dedi.

‘CAN UZUN MAKSİMUM BAŞARI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR’

19 yaşındaki milli oyuncu Can Uzun hakkında da yorumlarda bulunan Dino Toppmöller, “Evet her seferinde motivasyonunu çok yüksek tutmalı, sakin kalmalı. Geçen yıl üçüncü olduk, Şampiyonlar Ligi’ne girdik. Tekrar başarılı olmak istiyoruz. İçten gelen bir enerjiyle bunu yapmamız gerekiyor. Bunu daha da iyi yapmamız gerekiyor. Can her gün daha iyi olabilmek için bu konuda çok iyi bir durumda. Bunu fazlaca konuştuk. Kafa olarak çok ilerledi ve gelişti. Bütün lig maçlarında gol attı ve kupa maçında da çok iyi bir oyun sergiledi. Kendisi çok istekli. Maksimum başarı için elinden geleni yapıyor. Verdiğimiz bilgilere çok açık olduğundan, dediklerimizi tamamen uygulamak istemesi çok güzel bir durum” diyerek sözlerini noktaladı.

FARES CHAIBI: ŞAMPİYONLAR LİGİ BİR HAYAL, BİR RÜYA

İlk Şampiyonlar Ligi maçını oynayacağını belirten Eintracht Frankfurt’un 22 yaşındaki futbolcusu Fares Chaibi, “Şampiyonlar Ligi tabii ki bir rüya, bir hayal. İlk Şampiyonlar Ligi maçımı böyle bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde oynamıştım. Şampiyonlar Ligi benim gidişatımın büyük bir adımı. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

‘ÇOK İYİ OYUNCULARI ALDIKLARINI GÖRDÜK’

Galatasaray’ın transferi hakkında değerlendirmelerde bulunan 22 yaşındaki futbolcu, “Transferleri tabii ki gördüm. Çok iyi oyuncuları aldıklarını gördük. Benim pozisyonumda da çok iyi oyuncular var. Genellikle Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktan çok mutluyum. Yarın başlaması için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Taraftar desteğinin öneminden bahseden Chaibi, “Taraftarlar bizim için çok önemli. Frankfurt taraftarlarıyla yaşıyor. Bütün Avrupa’da tanınmış taraftarları var. Evde oynadığımızda çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Onları 12’nci adam olarak görüyoruz. Yarın yorgun olduğumuzda yine onlar bizi destekleyecek ve onlardan çok büyük güç kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

‘OYNAYIP, OYNAMAYACAĞIMA ANTRENÖR KARAR VERECEK’

Başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Chaibi, “Transferlerle ilgili ben ilgilenmedim. Benim görevim değil ve kulübe bırakıyorum. Benim konsantrem tamamen kendimle alakalı. Kulübe ne verebilirim, ne yapabilirim. Oynayıp, oynamayacağıma antrenör karar verecek. Başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” sözlerini sarf etti.