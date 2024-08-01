e-İmza cihazlarını çalan şebekeye operasyon: 20 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
e-İmza cihazlarını çalan şebekeye operasyon: 20 gözaltı

Doktorların e-imza (TOKEN) cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik ilaçlarla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, doktorlardan çalınan e-imza cihazları ile 3. şahıslar adına reçete yazan ve bu reçetelerle eczanelerden sentetik ilaçlar temin eden şüphelilere yönelik 2. dalga operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da gerçekleştirildi ve 20 kişi gözaltına alındı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyon, 07 Kasım 2023 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İlk dalgada 27 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 15'i tutuklandı. İkinci dalga operasyonuyla birlikte, şebeke üyeleri aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen eczacılar ve çalışanları da hedef alındı.

Ekiplerin MASAK ile yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin para trafiği ve eczanelerdeki usulsüzlükler belirlendi. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 2 silah, 3 şarjör, 87 adet 7.65 fişek, çok sayıda dijital materyal ve usulsüz reçeteler ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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