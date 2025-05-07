E-posta ve WhatsApp linklerine dikkat: Uzmanından güvenlik uyarısı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bilişim okuryazarlığına dikkati çekmek, tüm bireylerin teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmasını, bu alanda farkındalığın artmasını sağlamak amacıyla her yıl 1-7 Mayıs dönemi "Bilişim Haftası" olarak kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca resmi olarak kabul edilen hafta kapsamında, başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm kullanıcılara dijital güvenlikten yapay zekaya, siber zorbalıkla mücadeleden internet etiğine kadar birçok alanda bilişimin önemi anlatıldı. Hafta dolayısıyla yapılan etkinliklerde çevrim içi alışverişler konusunda da tüketicilere uyarılarda bulunuldu.

- "Sosyal medya düzenlemesi 'özgürlük kısıtlaması' olarak yorumlanmamalı"

TBD Başkanı Altınsaat, AA muhabirine, hafta dolayısıyla yaptıkları çalışmalar ve dijital alanla ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Çocuklar açısından teknolojinin kötüye kullanımının önüne geçmek için evde ailelere, okullarda ise eğitimcilere önemli görevler düştüğünü belirten Altınsaat, siber zorbalığın önlenmesinde teknolojinin doğru kullanımının hayati değerde olduğunu söyledi.

Altınsaat, "Türkiye Bilişim Derneği olarak bu konuda bizden talepte bulunan okullarda velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için ayrı ayrı seminer ve faaliyetler yürütüyoruz. Bunun da geri dönüşlerini güzel bir şekilde alıyoruz." dedi.

Kamuoyu gündeminde yer alan "16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi" hazırlığına da değinen Altınsaat, "Bu düzenleme 'özgürlük kısıtlaması' olarak yorumlanmamalı." diye konuştu.

Sosyal medyanın getirdiği riskleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Altınsaat, aileler ve eğitimciler tarafından çocuğa, onun iyiliği için kontrol edildiğinin doğru şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti.

- "Çevrim içi alışverişlerde güvenilir siteler tercih edilmeli"

Altınsaat, vatandaşların, bilişim alanındaki farkındalığının artmasının, çevrim içi platformlardan yapılan alışveriş ya da rezervasyonlarda yaşanabilecek dolandırıcılığın önüne geçmede de önemli olduğunu dile getirdi.

Dolandırıcıların sahte rezervasyon siteleri veya ödeme sayfaları hazırlayıp bunların bağlantılarını kullanıcılara e-posta ya da mesaj yoluyla gönderebildiğine dikkati çeken Altınsaat, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, özellikle e-posta veya WhatsApp kanalıyla kendilerine gelen hatırlatma veya reklam linklerine doğrudan bu kanallar üzerinden gitmemeli, kendi internet tarayıcısındaki adres satırını kullanmalı. Çevrim içi alışverişlerde ise güvenilir adresler tercih edilmeli. Alışveriş sitelerinde işlem yapmadan önce o sayfayla ilgili yorumları, olası şikayetleri ve memnuniyetleri inceleyerek işlem yapmayı denersek riski minimuma indirebileceğimizi düşünüyoruz."