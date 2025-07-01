E-postada yapay zeka dönemi: Grammarly, Superhuman'ı bünyesine kattı

Grammarly'nin Salı günü duyurduğu bu satın alma, her iki şirketin de finansal detayları hakkında bilgi vermemesiyle gizemini koruyor. Superhuman, Rahul Vohra, Vivek Sodera ve Conrad Irwin tarafından kuruldu. Traxcn'in verilerine göre, şirket a16z, IVP ve Tiger Global gibi yatırımcılardan 114 milyon doların üzerinde fon topladı ve son değerlemesi 825 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu birleşmeyle birlikte Superhuman CEO'su Rahul Vohra ve diğer Superhuman çalışanları Grammarly bünyesine katıldı.

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E-POSTADA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Grammarly CEO'su Shishir Mehrotra, "Superhuman ile bu geleceği milyonlarca profesyonele ulaştırabilirken, mevcut kullanıcılarımıza başka hiçbir yerde bulunmayan bir yapay zeka ajanı işbirliği yüzeyi sunabiliriz. E-posta sadece bir uygulama değil; profesyonellerin günlerinin önemli bir kısmını harcadığı yer ve birden fazla yapay zeka ajanını eş zamanlı olarak düzenlemek için mükemmel bir zemin," ifadeleriyle satın almanın önemini vurguladı.

Superhuman CEO'su Rahul Vohra ise, "E-posta, dünya çapında milyarlarca insan için ana iletişim aracı ve Grammarly müşterileri için bir numaralı kullanım alanı. Grammarly ile güçlerimizi birleştirerek, Superhuman deneyimine daha da fazla yatırım yapacak ve hepimizin kullandığı iletişim araçlarında yapay zeka ajanlarının işbirliği yaptığı yeni bir çalışma şekli yaratacağız," dedi.

Superhuman, son birkaç ayda, planlama, yanıtlama ve kategorilendirme ile ilgili yapay zeka destekli özellikler yayınladı. Grammarly, bu satın alma ile Superhuman'ın teknolojisini kullanarak e-postalar için yapay zeka ajanları oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, e-postanın Grammarly için en önemli kullanım alanlarından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

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GRAMMARLY'NİN STRATEJİ VE FİNANSAL YAPISI

Grammarly'nin bu satın alması, şirketin yapay zeka ve üretkenlik alanındaki büyüme stratejisinin bir parçası. 2024 Haziran'ında, Grammarly işbirlikçi üretkenlik yazılımı Coda'yı satın almış ve bu anlaşmanın bir parçası olarak Coda'nın kurucu ortağı Shishir Mehrotra'yı CEO pozisyonuna terfi ettirmişti. 2025 Mayıs'ında ise Grammarly, General Catalyst'ten hisse seyreltmesiz 1 milyar dolarlık bir yatırım alarak finansal gücünü pekiştirdi. Bu anlaşmaya göre şirket, sermaye şirketinin parasıyla elde ettiği gelirin belirli bir yüzdesiyle General Catalyst'e geri ödeme yapacak. Bu finansal model, Grammarly'ye operasyonel bağımsızlığını korurken büyümeye devam etme esnekliği sağlıyor.