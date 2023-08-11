ÖSYM Başkanlığı’nca İngilizce için okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'e-TEP' adıyla yeni bir sınav geliştirildi. e-TEP (Electronic- Test of English Proficiency) sınavına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?

ÖSYM Başkanlığı'nca, yabancı dil öğreniminde kullanılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'e-TEP' adıyla yeni bir sınav geliştirildi. ÖSYM'nin pilot uygulamaya uyguladığı sınavla ilgili detaylar merak ediliyor.

ÖSYM, e-TEP (Electronic- Test of English Proficiency) adıyla dört becerinin (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) test edildiği bir sınav sistemi üzerinde çalışıyor.

ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİLİK TESTİ (e-TEP) NEDİR?

İngilizcede yeni sınav e-TEP pilot uygulaması 22-23 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirildi. 4 saat süren sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü.

Pilot uygulamaya katılan sınırlı sayıdaki adaya toplamda 240 dakika süre verildi. Sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümünde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü.

Sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

Test aşamalarının bitiminin ardından sınavın, uluslararası alanda geçerliliği bulunan ve ABD tarafından yapılan ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı (TOEFL) ile Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi (IELTS) gibi bir saygınlığa ulaşması hedefleniyor. Öte yandan sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.

ÖSYM’nin internet sitesinde sınava ilişkin yayımlanan bültende, ''ÖSYM’nin İngilizcenin ölçümünde modern geliştirmeleri uygulamayı planladığı belirtilerek, Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmektedir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnini’ referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır. Sınav, ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine ve anlamalarına olanak sağlayarak adayların kendi dil öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacaktır'' denildi.