E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor

Küresel ölçekteki ekonomik kriz nedeniyle iflaslar bitmek bilmiyor. Son olarak e-ticaret devi iflasını istedi milyonlarca kullanıcısı mağdur oldu.
Artı49'da yer alan habere göre, Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Son olarak dünyaca ünlü E-Ticaret devi de iflas bayrağını çekti. Şirket milyonlarca kullanıcısını mağdur ederek büyük bir skandala imza attı.
2023'ün başından beri tüketici danışma merkezine platforma hakkında şikayetler yağdırıyordu.
Platform için tüketiciler satılan mallarından hiç para almadıklarını ya da paralarını almak için uzun süre beklediklerini duyuruyordu.
Almanya'da kullanıcıların ikinci el eşyalarını sattığı 'Mädchenflohmarkt' iflas başvurusunda bulundu.
Öte yandan yakın zamanda Stuttgart Savcılığı tarafından şirket hakkında geç ödemeler nedeniyle 'çete suçu' soruşturulması yapıldığı açıklanmıştı.
İki milyondan fazla kullanıcısı olan Mädchenflohmarkt iflas başvurusunda bulundu. Tüketici savunucuları, kullanıcılara henüz kapanışı gerçekleşmemiş çevrimiçi portal aracılığıyla ürün satmaya devam etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.