E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor

Küresel ölçekteki ekonomik kriz nedeniyle iflaslar bitmek bilmiyor. Son olarak e-ticaret devi iflasını istedi milyonlarca kullanıcısı mağdur oldu.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 1

Artı49'da yer alan habere göre, Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 2

Son olarak dünyaca ünlü E-Ticaret devi de iflas bayrağını çekti. Şirket milyonlarca kullanıcısını mağdur ederek büyük bir skandala imza attı.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 3

2023'ün başından beri tüketici danışma merkezine platforma hakkında şikayetler yağdırıyordu.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 4

Platform için tüketiciler satılan mallarından hiç para almadıklarını ya da paralarını almak için uzun süre beklediklerini duyuruyordu.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 5

Almanya'da kullanıcıların ikinci el eşyalarını sattığı 'Mädchenflohmarkt' iflas başvurusunda bulundu.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 6

Öte yandan yakın zamanda Stuttgart Savcılığı tarafından şirket hakkında geç ödemeler nedeniyle 'çete suçu' soruşturulması yapıldığı açıklanmıştı.

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E-Ticaret devi iflasını istedi. Milyonlarca kullanıcısı bulunuyor 7

İki milyondan fazla kullanıcısı olan Mädchenflohmarkt iflas başvurusunda bulundu. Tüketici savunucuları, kullanıcılara henüz kapanışı gerçekleşmemiş çevrimiçi portal aracılığıyla ürün satmaya devam etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

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