E-ticaret devinden yapay zeka hamlesi

Hindistan’ın önde gelen e-ticaret platformlarından Meesho, Mumbai’de gerçekleştirilen Nvidia Zirvesi'nde, makine öğrenimi platformunu açık kaynak kodlu hale getirdiğini duyurdu. Meesho’nun AI (yapay zeka) Başkanı Debdoot Mukherjee, bu hamlenin, özellikle veri bilimciler ve geliştiriciler için yeni yaratıcı olanaklar sağlayacağını belirtti. Mukherjee, Meesho’nun veri özellikleri deposu ve model yöneticisi gibi unsurların detaylarını paylaştı. Meesho’nun ML altyapısının dakikada milyonlarca talebi düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir şekilde işleyebildiğine dikkat çeken Mukherjee, sistemin %99 oranında talepleri 10 milisaniyeden daha kısa sürede yanıtladığını ifade etti.

Meesho’nun ML platformu, ham verileri ML modelleri ile buluşturmak için güçlü bir yapı sunarken, veri boru hatlarını da optimize edecek şekilde tasarlandı. Bu teknolojinin açık kaynak hale getirilmesiyle, ML alanında çalışan profesyonellerin ihtiyaç duyduğu esnek ve ölçeklenebilir çözümler sunulması hedefleniyor.

Şirket, ML entegrasyonlarını satıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla genişleterek, listelemelerde içerik oluşturma ve Hindistan’daki yerel diller arasında çeviri yapma gibi görevlerde üretken AI kullanıyor. Meesho, bu entegrasyonla çağrı merkezi süreçlerinde de iyileştirme sağlayarak müşteri memnuniyetini %20 oranında artırdı.

Büyük ölçekli e-ticaret operasyonlarına yönelik olarak optimize edilen açık kaynak kodlu makine öğrenimi platformu ile Meesho, geliştiricilere sektöre uygun, ölçeklenebilir makine öğrenimi sistemleri kurmaları için gerekli araçları sunmaya hazırlanıyor.