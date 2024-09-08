e-Ticaret sitelerine şikayet yağdı. 400 milyon TL ceza kesildi

Birçok e-ticaret şirketi, alıcıların onayı olmadan ticari elektronik ileti göndererek müşteri memnuniyetini zedeliyor ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı davranıyor. E-ticaret hukukçusu Atakan Karataş’ın haberine göre, ticari iletişimde alıcının izninin mutlaka alınması ve belgelendirilmesi gerekildiği vurgulandı.

Karataş, "İletişim süreçlerinin hukuka uygun yapılması, şirketlerin uzun vadede karşılaşabileceği cezaların önüne geçecektir" dedi.

GİZLİ REKLAM VE PROMOSYON CEZALARI ARTIRIYOR

Şirketler, bilgilendirme mesajlarına reklam ve promosyon içerikleri ekleyerek sıklıkla hatalar yapıyor. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği, bilgilendirme amaçlı mesajlar ticari amaçlarla karıştırılmamalı. Karataş, "Her ticari elektronik iletide, alıcılara ret hakkı sunulmalı. Reddetme imkanı tanımayan iletiler, tüketici güvenini sarsar ve ağır yaptırımlarla sonuçlanır" dedi.

TOPLU MESAJ GÖNDERİMİ VE ONAYSIZ İÇERİKLER SORUN YARATIYOR

En sık karşılaşılan hatalardan biri de, onay almadan toplu ticari elektronik iletiler göndermek. Karataş, "Toplu mesaj gönderimlerinde onay şarttır. Onaysız gönderimler, ciddi cezai yaptırımların kapısını açar" diye belirtiyor. Ayrıca, onay alınan içerik dışındaki promosyon ve reklamların iletilere eklenmesi, hukuki sonuçlar doğurabilir. "Ticari iletilerin içeriği, alınan onaya uygun olmalıdır," dedi Karataş.

Bir diğer yaygın hata, ticari elektronik iletilerde şirket bilgilerini eksik vermek. Şirketin unvanı ve ticaret sicil numarası gibi bilgilerin eksik olması, hukuki ve itibar açısından sorun yaratabilir. Karataş, "Şirket bilgileri, iletişimde net ve eksiksiz olmalı," diye uyarıyor. İlginç bir şekilde, büyük ölçekli e-ticaret şirketleri bile bu yasal yükümlülüklere tam anlamıyla uymuyor. Karataş, "Yöneticilerin hukuki süreçleri yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması şarttır," ifadelerini kullandı.

E-ticaret şirketlerinin, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun hareket etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, ciddi cezalar ve ticari itibar kayıplarıyla karşılaşabilirler.

TİCARİ İLETİLERDE EKSİK ONAY HATASI

Onay alırken eksik veya yanlış bilgiyle işlem yapmak, şirketlerin en çok karşılaştığı hatalardan arasında yer aldı. Alıcının adı, soyadı ve iletişim bilgileri gibi bilgilerin eksik kaydedilmesi, alınan onayları geçersiz hale getirdi. Karataş, "Onay kayıtlarının eksiksiz ve doğru şekilde tutulması, şirketlerin kendini koruması açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada ihmalkarlık, büyük maddi cezalarla sonuçlanabilir," dedi.

İMZA EKSİKLİĞİ

E-ticaret işletmeleri bazen fiziki ortamda onay alırken müşterilerden imza almayı ihmal ediyor. Elektronik ortamda alınan onaylarda ise bu sürecin alıcıya bildirilmesi gerekiyor. Karataş, "Fiziksel veya elektronik ortam fark etmeksizin, onayın imzalı ve eksiksiz olması gereklidir. Aksi halde hukuki sorunlar doğabilir," diyerek dikkat çekti.

RET HAKKI SAĞLANMAYAN TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Ticari elektronik iletilerde, tüketicilere Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği ret hakkı sunulması zorunludur. Fakat birçok şirket, bu hakkı iletilerde açıkça belirtmeyi unutuyor. Karataş, "Her ticari elektronik iletide, alıcılara ret hakkı kolayca sunulmalı. Reddetme imkanı tanımayan ticari iletiler, tüketici güvenini sarsar ve yasalar gereği ağır yaptırımlarla sonuçlanır” dedi.

PATRONLAR HABERSİZ

Karataş, "Şirketin büyüklüğü ya da tanınırlığı fark etmeksizin, eğer yasal süreçlere uyum sağlanmıyorsa, büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilir. Yöneticilerin bu süreçleri yakından takip etmesi ve gerekli hukuki önlemleri alması şarttır," açıklamasında bulundu.