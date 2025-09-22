E-ticarete yeni başlayanlara ikas’tan müjde: Ücretsiz site ve komisyonsuz satış desteği

E-ticaret girişimcileri için müjde geldi. Başarılı markaların e-ticaret altyapısı ikas, bütçesi sınırlı olan adaylar için yeni paketini duyurdu. Start paket kullanıcılarına ücretsiz e-ticaret sitesi açma ve %0 sanal POS komisyonu fırsatıyla satış yapma imkanı sunuyor.

Kampanyalarına dair değerlendirmede bulunan ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, “En büyük önceliğimiz kullanıcılarımıza kolay bir e-ticaret deneyimi yaratmak. Bu yüzden sürekli yeni teknolojiler geliştirdiğimiz gibi, onları bütçesel olarak rahatlatacak çalışmalara da imza atıyoruz. İlk adımda ücretsiz bir e-ticaret paketi oluşturarak başladık. Kullanıcılar bu paket sayesinde, ömür boyu ücretsiz kullanabilecekleri bir e-ticaret sitesine sahip olabiliyor. Bu paketin içinde bulunan özellikler, ülke içinde satış yapan küçük işletmeler ve bireysel satıcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Şimdi tüm bu desteklerimize bir yenisini daha ekledik” dedi.

“Kullanıcılar cirolarını markalarının geleceği için değerlendirebilecek”

ikas’ın Start paketiyle birlikte kullanıcılar, hiçbir ücret ödemeden e-ticaret sitelerini kurabiliyor. Ayrıca aylık abonelik ücreti olmadan bu paket ile ömür boyu ücretsiz kullanabilecekleri bir e-ticaret sitesine sahip olabiliyor. E-ticaret süreçlerini daha hesaplı kılan bu pakette, kullanıcılara uygun kargo anlaşmaları da sağlanıyor. Start paket kullanıcıları, %0 sanal POS komisyonu avantajından yararlanarak masraflarını azaltıyorlar. Böylece e-ticarete yeni başlayanlar ve bütçesi kısıtlı olanlar, büyük bir avantaj yakalıyor.

ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, “Start paket kullanıcılarımız tek çekim işlemler yaptıklarında sanal POS komisyonu ödemiyor. Bu sayede cirolarını koruyorlar ve başlangıç sermayelerini markalarını geliştirecek kalemlere harcama fırsatı buluyor. Küçük işletmelerin e-ticaret ekosisteminin çok önemli bir parçası olduğuna inandığımız için, bu tip destekleri önümüzdeki dönemlerde de sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz”

Özellikle e-ticarete yeni başlayan kullanıcılarının ekosistemde başarılı olmasını amaçladıklarını aktaran ikas Proje Müdürü Bahadır İçöz, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “E-ticaret girişimcileri için sağladığımız bütçesel fırsatlarla aranan desteği sunuyoruz. Ücretsiz paketimizle başlangıç seviyesindeki bir satıcının ihtiyaç duyacağı her şeyi sağlıyoruz. Start paket kullanıcılarımız da yıl sonuna kadar %0 sanal POS komisyonu fırsatıyla satış yaparak cirolarını koruyabilecek. Bunun gibi inovatif adımlarımızla Türkiye’den çıkmış en başarılı teknoloji şirketi olma yolundaki hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.”