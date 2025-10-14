2025 tatil sezonu, Amerika’da e-ticaret için adeta altın yıl olacak gibi görünüyor.

Adobe Analytics’in son verileri heyecan yaratıyor. Toplamda 250 milyar doları aşan online harcamadan bahsediyoruz. Geçen yılın rekoru tarihe karışıyor, üstelik %5’ten fazla farkla.

Alışveriş davranışlarının hızla değiştiğini görmek de oldukça ilginç. Eskiden indirim kovalayan tüketiciler, artık yapay zekâ asistanları üzerinden alışveriş kararlarını veriyorlar. “Hangi kulaklık bana uygun?” diye arama çubuğuna yazmak yerine, sohbet edip öneri alıyorlar.

Beni en çok şaşırtan veri de yapay zekâ kaynaklı trafiğin bir önceki yıla göre %520 artacak olması. İnsanlar oyuncak, takı hatta elektronik seçiminde bile önce AI’dan fikir alıyorlar.

Kasım ve Aralık aylarında, Şükran Günü ile Cyber Monday arasındaki beş günlük Cyber 5 dönemi çok kritik. Tüm sezonluk online alışverişin yaklaşık %17’sini oluşturuyor. En büyük gün ise yine Cyber Monday, tek başına 14.2 milyar dolarlık satış yapılacağı öngörülüyor.

Bir başka dikkat çekici nokta da toplam harcamanın yarısından fazlası, yani 142.7 milyar dolar mobil cihazlar üzerinden gerçekleşecek.

“Şimdi Al, Sonra Öde” (BNPL) yöntemi de yükselişte. 20.2 milyar dolarlık harcamanın bu sistemle yapılacağı tahmin ediliyor. Kredi kartı limitine takılmadan alışveriş yapıp ödemeyi sonraya bırakma dönemi resmen başladı diyebiliriz.

Kategorilere bakıldığında elektronik, giyim ve ev eşyaları başı çekiyor.

Elektronik ürünler tek başına 57.5 milyar doları buluyor. Kim yeni telefonunu, kulaklığını ya da oyun konsolunu indirim beklemeden almak ister ki?

Öte yandan sosyal medya üzerinden gelen alışveriş gelirleri %51 artacak. Instagram’daki “hemen satın al” butonunun ne kadar güçlü bir etki yarattığı daha net ortaya çıkıyor.

Google tarafında da büyük yenilikler var.

Şirket, daha önce kıyafetler için denediği sanal deneme teknolojisini şimdi ayakkabılara getirdi. Spor ayakkabı, topuklu ya da sandalet fark etmez; Shopping’de “deneyin” butonuna basarak ürünün ayağınızda nasıl duracağını anında görebiliyorsunuz.

Denemeden almam diyen tüketiciler için büyük kolaylık. ABD’de başlayan bu teknoloji yakında Kanada, Avustralya ve Japonya’ya da açılacak.

IKEA da farklı bir adım attı.

E-ticareti büyütme stratejisi kapsamında ABD’li lojistik şirketi Locus’u satın aldı. Locus’un yaptığı iş, teslimatlarda rotaları daha verimli hale getirmek. Siparişleri akıllı şekilde gruplayarak hem trafiği azaltıyor hem de teslimat süresini kısaltıyor.

IKEA’nın hesabına göre yıllık 100 milyon euro tasarruf sağlayacak. Şirketin dijital sorumlusu Parag Parekh’in de dediği gibi, hem hız hem de müşterilere daha fazla esneklik ve takip imkânı sunacak.

Zaten şirketin online satışlarının toplam gelirdeki payı 2024’te %28’e çıkmış durumda. Görünen o ki online taraf artık yan iş yerine, asıl oyun alanı haline gelmiş.

E-ticaret teknolojiyle iç içe geçmiş bir yaşam tarzına dönüştü. Ve bu yaşam tarzından vazgeçmeye hiç niyetimiz yok.