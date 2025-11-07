Her yıl Kasım indirimlerine odaklanıp “Bu sefer çıtayı nerede yakalarız?” sohbetleri dönüyor.

Herkes gün sayıyoruz modunda. Fakat resim tek bir haftaya sığmıyor.

Google Türkiye’nin Shopping Season 2025 - Consumer Behaviour Insights raporu, tüketicinin yolu boyunca her köşe başında yeni bir tabelayı işaret ediyor; çok temaslı yolculuk, geniş kapsam, ve en önemlisi değer arayışı.

Rapora göre geçen sezon alışveriş uygulamalarında geçirilen süre %27 yükseldi; YouTube’da alışverişle ilişkili izlemelerde farklı kategorilerde sert artış var.

Arama-Uygulama-Video üçgeni oyunun merkez üssü. 4. çeyrekte arama evreni yoğunlaşıyor; Eylül-Ekim araştırma ve keşif, Kasım-Aralık satın alma temposu.

Üstelik üst terimlerin %38’i bir önceki çeyreğe göre yeni. Jenerik aramaların ağırlığı %80 seviyesinde. Dar hedef, tek anahtar kelime, tek format yaklaşımı rafa kalkmış durumda, kapsamın genişlemesi gerekiyor.

Uygulamalar tarafında tempo yüksek.

İndirme artıyor, aktif kullanıcı tabanı büyüyor, kişi başına oturum sayısı genişliyor. Toplam geçirilen sürede iki haneli sıçrama var. Uygulama deneyimi keşfi hızlandırıp işlemi tek hamlede bitirme rahatlığı sunduğu için, misafir girişi ve tek tık ödeme gibi kolaylıklar satış tünelinin yağını alıyor.

Video cephesi ayrı bir vitrin. Türkiye’de 50 milyondan fazla kullanıcı için yapılan araştırmada 18+ kitle içinde YouTube’un perakende kategorilerinde etkisi belirgin.

çeyrekte alışveriş izlemeleri %57, dekorasyon %108, tüketici elektroniği %42, beyaz eşya %219 yukarıda. İlham-inceleme-satın alma üçlüsü tek iz içinde akıyor; açıklamadaki bağlantıyla ürün sayfasına geçiş doğal bir refleks hâline geliyor.

Tüketicinin ruh hâli de netleşiyor. Zorunlu olmayan harcamalarda frene basma eğilimi güçlü.

Önümüzdeki altı ay için alışverişçilerin %67’si bir miktar kısma planlıyor; yine de her beş kişiden biri kendimi ödüllendireceğim diyor ve burada giyim-ayakkabı birinciliği alıyor.

Cüzdan payı rekabetinde perakende dışı oyuncular da sahada; boş zamanı dolduran seyahat öne taşınıyor.

Etiket konusu gündemde fakat hikâye baştan sona etiketten ibaret değil. Rapor fiyat hassasiyetinin değer hassasiyetine evrildiğini vurguluyor. Değer denklemi fiyat + zaman + kolaylık + kalite şeklinde kuruluyor; bu bileşenlerden biri yükseldikçe esneme alanı oluşuyor.

Bunu arama davranışında da görüyoruz. En iyi robot süpürge hangisi, en iyi bulaşık makinesi markası, kahve köşesi fikirleri, yeşil pantolon kombin erkek gibi sorgular keskin şekilde büyümüş durumda. Kullanıcılar önce ihtiyacına tam uyan çözümü bulmak istiyorlar; fiyata bakış ondan sonra geliyor.

Sepet tarafında bir başka işaret de en çok satan ürünlerin medyan fiyat artışı, 2025’in ilk yarısında enflasyon temposunun gerisinde kalmış görünüyor. Etiketlerin sabit kalmasından kaynaklanmıyor; tercih daha ulaşılabilir seçeneklere kaydığı için oluşan bir sonuç. Elektronik bazı alt kategorilerde ayrı davranış gözleniyor.

Buna karşın yüksek fiyatlı ürünlere yatırım iştahı da var.

Uzun vadeli tasarruf, kolaylık ve yaşam kalitesi sunan kategoriler popüler; evde kuaför deneyimine geçiş (Dyson Airwrap, IPL), üst seviye tam otomatik espresso makineleri, robot süpürge ve buharlı temizleyici gibi profesyonel temizlik ekipmanlarının eve taşınması, ev içi gurme cihazlar… Kullanıcılar burada net faydayı görünce ekstra ödemeyi mantıklı görüyorlar.

Pazarlama stratejisinin pusulası üç kelime; görün, değer göster, farkını ortaya koy.

Kısa dönem büyümenin %47’si bulunurluk ve akla gelmeden, %39’u farklılaşmadan, %14’ü anlamlılıktan geliyor.

Uzun dönem büyümede en büyük tek kaldıraç farklılaşma; pay %58 seviyesinde. Markanın güçlenmesiyle hacim payı 5 kata kadar yukarı taşınabiliyor; Premium skoru yüksek markalar %14 ek fiyatlandırma alanına kavuşabiliyorlar.

Temas noktalarına dönersek… Keşif ve karar anlarında Google-YouTube ikilisinin kapsama gücü dikkat çekiyor.

Yeni marka/ürün/perakendeci keşfi yaşanan yolculukların üçte ikisinde bu ikili sahnede; çok temaslı çevrim içi satın alma yolculuklarının %65’inde kullanıcılar Meta’dan önce Google veya YouTube kullanıyorlar.

Dolayısıyla görünürlük hedefi, arama kampanyaları, uygulama büyütme hamleleri ve YouTube içerik kurgusunu birlikte düşünmeyi gerektiriyor.

Bir parantez de özel markalara. Tüketicilerin %81’i private label markaları bilinen markalara alternatif görüyor ve kalite algısında eşitlik hissi var. Ürün çeşitliliğini çoğaltan, niş çözümlerle rafa yeni seçenekler ekleyen perakendeciler burada öne çıkıyor.

Takvim yönetimi de kritik. Kasım zirvelerine aşırı odaklanma sahada fırsat kaçırıyor.

Yılbaşı ve hediyeleşme dönemleri bazı kategorilerde arama hacmini Kasım’a yaklaştıran ikinci bir dalga yaratıyor. Fiyat hareketleri bu dönemde ek ivme sağlayabiliyor.

Planı yılın son çeyreğine eşit dağıtan markalar, ritmi diri tutuyorlar.

Ekranlar kapanır, sepetler yerini yıldıza bırakır; geriye bir duygu kalır; İyi ki aldım! O duyguyu kimin verdiği unutulmaz.