e-YDS başvuruları başladı

Kaynak: AA
e-YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 27 Eylül’de düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) için başvuru sürecini başlattı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

Son Haberler
Kalp hastası bebek ambulans uçakla sevk edildi
Kalp hastası bebek ambulans uçakla sevk edildi
Türkiye gündemini sarsan dava için tarih verildi!
Türkiye gündemini sarsan dava için tarih verildi!
Beşiktaş'ın yeni teknik kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik kadrosu belli oldu
Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara imaj değiştirdi
Beyninde kitle tespit edilmişti! Ünlü şarkıcı Lara imaj değiştirdi
Bahçeli’nin kurmayı Özgür Özel’i topa tuttu! Çok ağır konuştu
Bahçeli’nin kurmayı Özgür Özel’i topa tuttu! Çok ağır konuştu