E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde otomobil, minibüse çarptı.
Otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yol, kaza nedeniyle trafiğe kapandı.
İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde otomobil, minibüse çarptı.
Otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yol, kaza nedeniyle trafiğe kapandı.
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