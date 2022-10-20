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E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı. 

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:39
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E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı

E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
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İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde otomobil, minibüse çarptı.

Otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yol, kaza nedeniyle trafiğe kapandı.

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