E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Trafik kilitlendi

Kaynak: İHA

İstanbul Küçükçekmece E5 Karayolu’nda trafikte seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı. Alevlerin yükseldiği yangında trafik kitlenirken, otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında E5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu üzerinden Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

fdsfsd.jpg

Sürücü aracını durdurarak hızlıca uzaklaştı. Dumanların yükseldiği otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otomobili kaplarken, E5 Karayolu Edirne istikameti geçici süre trafiğe durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden Edirne istikametinde trafiğe kontrollü olarak açıldı

Son Haberler
SMO askerleri, Münbiç'te bomba yüklü kamyon ele geçirdi
SMO askerleri, Münbiç'te bomba yüklü kamyon ele geçirdi
Taksiciye bıçaklı gasp girişimi. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı
Taksiciye bıçaklı gasp girişimi. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı
Eyüpsultan’da park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Eyüpsultan’da park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Şüpheliyi kovalayan polis memuru çatıdan düştü
Şüpheliyi kovalayan polis memuru çatıdan düştü
'Kılıçlı Yemin' krizinde flaş gelişme! Gerçekler ortaya çıktı
'Kılıçlı Yemin' krizinde flaş gelişme! Gerçekler ortaya çıktı