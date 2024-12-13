E5’te seyir halindeki otomobil alev aldı: Trafik kilitlendi

Yangın, saat 13.00 sıralarında E5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu üzerinden Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracını durdurarak hızlıca uzaklaştı. Dumanların yükseldiği otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otomobili kaplarken, E5 Karayolu Edirne istikameti geçici süre trafiğe durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden Edirne istikametinde trafiğe kontrollü olarak açıldı