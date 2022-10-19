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E-5’teki zincirleme kazada otomobilin motoru yolun ortasına fırladı

E-5 Karayolu Bakırköy mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, iki araca çarparak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin motoru E-5’in ortasına düştü.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 22:22
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E-5’teki zincirleme kazada otomobilin motoru yolun ortasına fırladı

E-5’teki zincirleme kazada otomobilin motoru yolun ortasına fırladı
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İHA - Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EPL 273 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak 34 SR 3765 ile 34 CCN 940 plakalı araçlara ve bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü. Diğer araçlarda maddi hasar oluşurken 34 EPL 273 plakalı araç kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle E-5 Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen çekiciler kısa sürede kazaya karışan araçları yoldan kaldırarak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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