Yarım milyar dolarlık kripto para vurgunu

BBC Türkçe'nin haberine göre; İkisi de 37 yaşında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) birlikte yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

ABD, bu kişilerin ülkeye iade edilmesini istiyor.

Potapenko ve Turogin’in binlerce kişiyi kripto para madenciliğinde kullanılan HashFlare adlı sisteme ve sahte bir sanal bankaya yatırım yapmaya ikna ettiği öne sürülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Potapenko ve Turogin’in elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığını ve iddianame hazırlandığı belirtildi.

ABD'de bu suçlar 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Açıklamada bu kişilerin Estonya’nın başkenti Tallinn’de mahkemeye çıkarıldıkları ve ABD’ye iade kararının beklendiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, mağdurların HashFlare’in kripto para madenciliği operasyonlarına yatırım yapmaya yönlendirildiğini belirtti.

2015-2019 yılları arasında binlerce kişinin yarım milyar dolardan fazla para vererek HashFlare’den sözleşme satın aldığı kaydediliyor.

Potapenko ve Turogin’in ayrıca, Polybius adlı bir sanal banka kurduklarını ve kâr payı ödeyeceklerini söyleyerek insanlardan 25 milyon dolar topladıkları ancak böyle bir bankanın hiç kurulmadığı ifade ediliyor.

Zanlıların binlerce kişiden topladıkları paralarla en az 75 gayri menkul ve lüks arabalar satın aldığı bildiriliyor.

Zanlıların avukatları iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.