YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da E90 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç refüje çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi E90 karayolu üzerinde, Konya 5. Bulvar istikametinden Makas mevkisine seyreden 38 BF * plakalı hafif ticari araçta meydana geldi. Sürücü C.G. (60), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracın sağ banket refüje çıkmasına neden oldu.agaca çarparak agaç yola devrildi

İhbar üzerine olay yerine trafik polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.