YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da gece saatlerinde E90 Karayolu şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 06 HZ… plakalı otomobili kullanan sürücü İ.Ö. (18), ifade vermek üzere merkez polis karakoluna gitmek için yola çıktı. Kavşaktan trafik ışıklarından geçtiği sırada, 71 AG… plakalı tırla çarpıştı. Tırın sürücüsünün M.K. (59) olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, “Eğer gaza basmasaydım tır bizi biçecekti” diyerek kazayı anlattı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Y. (17), H.Ş. (29) ve E.Ç. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tır sürücüsü M.K. gözaltına alınarak ifade vermek üzere merkez polis karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.