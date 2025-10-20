YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da E90 Karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Adana istikametine seyir halinde olan ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede kamyonetin içinde veya çevresinde sürücüyü bulamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken kayıp sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.