YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da gece saatlerinde E90 Karayolu üzerinde Yeni Oto Sanayi trafik ışıkları kavşağında meydana gelen kazada otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, 33 EDA… plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda yavaşladığı sırada, arkasından gelen plakası ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir tır otomobile çarparak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Hasar gören otomobil, tutanakların tamamlanmasının ardından çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı.