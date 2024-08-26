EA FC 25’in en iyi 50 oyuncusu belli oldu

EA Games tarafından geliştirilen EA FC 25, 20 Eylül'de piyasaya sürülecek ve oyun severlerin beğenisine sunulacak.
Ön sipariş verenler, bazı oyun içi avantajlardan yararlanabilecek.
TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
EA FC 25'in bilgisayar versiyonu 2600 TL olarak belirlenmiş durumda. PlayStation Store ve Xbox mağazasında ise 2900 TL fiyatla ön siparişe açıldı.
Steam üzerinden EA Sports FC 25 Standart Sürüm 69,99 dolar, Ultimate Sürüm ise 99,99 dolar olarak satışa sunulacak.
PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Standart Sürüm 2.899,99 TL, Ultimate Sürüm ise 4.000 TL'den satışa çıkacak.
EN İYİ 50 FUTBOLCU BELLİ OLDU
EAFC 25'in en iyi 50 futbolcusu da açıklandı.
İşte en iyi 50 futbolcu listesi:
91- Rodri
91- Mbappe
91- Haaland
91- Bonmati
90- Vinicius Junior
90- Putellas
90- Kerr
90- Kane
90- Hansen
90- De Bruyne
90- Bellingham
89- Van Dijk
89- Ter Stegen
89- Smith
89- Hegerberg
89- Salah
89- Odegaard
89- Martinez
89- Mapi Leon
89- Donnarumma
89- Courtois
89- Alisson
88- Messi
88- Reiten
88- Oblak
88- Wirtz
88- Valverde
88- Rüdiger
88- Ruben Dias
88- Renard
88- Mead
88- Lewandowski
88- Kobel
88- Katoto
88- Irene Paredes
88- Patri Guijarro
88- Griezmann
88- Foden
88- Endler
88- Bernardo Silva
88- Ederson
88- Diani
88- Debinha
87- Sommer
87- Saliba
87- Bastoni
87- Musiala
87- de Jong
87- Martinez
87- İlkay Gündoğan