EA FC 25’in en iyi 50 oyuncusu belli oldu

EA Games tarafından geliştirilen EA FC 25, 20 Eylül'de piyasaya sürülecek ve oyun severlerin beğenisine sunulacak.

Ön sipariş verenler, bazı oyun içi avantajlardan yararlanabilecek.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

EA FC 25'in bilgisayar versiyonu 2600 TL olarak belirlenmiş durumda. PlayStation Store ve Xbox mağazasında ise 2900 TL fiyatla ön siparişe açıldı.

Steam üzerinden EA Sports FC 25 Standart Sürüm 69,99 dolar, Ultimate Sürüm ise 99,99 dolar olarak satışa sunulacak.

PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Standart Sürüm 2.899,99 TL, Ultimate Sürüm ise 4.000 TL'den satışa çıkacak.

EN İYİ 50 FUTBOLCU BELLİ OLDU

EAFC 25'in en iyi 50 futbolcusu da açıklandı.

İşte en iyi 50 futbolcu listesi:

91- Rodri

91- Mbappe

91- Haaland

91- Bonmati

90- Vinicius Junior

90- Putellas

90- Kerr

90- Kane

90- Hansen

90- De Bruyne

90- Bellingham

89- Van Dijk

89- Ter Stegen

89- Smith

89- Hegerberg

89- Salah

89- Odegaard

89- Martinez

89- Mapi Leon

89- Donnarumma

89- Courtois

89- Alisson

88- Messi

88- Reiten

88- Oblak

88- Wirtz

88- Valverde

88- Rüdiger

88- Ruben Dias

88- Renard

88- Mead

88- Lewandowski

88- Kobel

88- Katoto

88- Irene Paredes

88- Patri Guijarro

88- Griezmann

88- Foden

88- Endler

88- Bernardo Silva

88- Ederson

88- Diani

88- Debinha

87- Sommer

87- Saliba

87- Bastoni

87- Musiala

87- de Jong

87- Martinez

87- İlkay Gündoğan