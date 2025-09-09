EA Sport'tan bir ilk! FC26'ya Türkçe spiker seçeneği eklendi

EA Sports, FC serisine Türkçe spiker desteğini ekledi. İlk kez Türkçe dil seçeneğini FC26'ya eklemeye hazırlanan EA Sports'ta maçları seslendirecek spikerler de belli oldu.

Oyuncuların uzun süredir talep ettiği Türkçe spiker özelliği, EA Sports FC ve FC Mobile’da resmen hayata geçirildi.

EA Sports, FC serisine Türkçe spiker desteğini ekledi. Özkan Öztürk, Ertem Şener ve Melike Çelik, oyunun seslendirme kadrosunda yer alacak.

“Siz istediniz, biz getirdik!” sloganıyla duyurulan Türkçe anlatım özelliği oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.

