EA Sport'tan bir ilk! FC26'ya Türkçe spiker seçeneği eklendi

Oyuncuların uzun süredir talep ettiği Türkçe spiker özelliği, EA Sports FC ve FC Mobile’da resmen hayata geçirildi.

EA Sports, FC serisine Türkçe spiker desteğini ekledi. Özkan Öztürk, Ertem Şener ve Melike Çelik, oyunun seslendirme kadrosunda yer alacak.

“Siz istediniz, biz getirdik!” sloganıyla duyurulan Türkçe anlatım özelliği oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.

???? FC 26 ve FC MOBILE'de Türkçe Spiker, Özkan Öztürk ve Ertem Şener oldu. #işbirliği pic.twitter.com/rhXl3XVjzI